حسناوات بيونغ يانغ يصلن إلى كوريا الجنوبية

وصلت فرقة أوركسترا الشمال الفنية المؤلفة من 140 عضوا إلى كوريا الجنوبية على متن بارجة أمس، بعد أن أكملت تدريباتها على حفلاتها المرتقبة التي ستقيمها على هامش الألعاب الأولمبية.

وتشكل الفرقة جزءا من فريق المشجعين من كوريا الشمالية المؤلف من 229 عضوا توجهوا إلى كوريا الجنوبية للمشاركة في مراسم افتتاح الألعاب الأولمبية الشتوية 2028 في بيونغ تشانغ.

وتأتي مشاركة الحسناوات الشماليات في إطار عملية التفاهم بين الكوريتين على المشاركة معا في إحياء هذا العرس الرياضي العالمي في بيونغ تشانغ، والذي يمتد من 9 وحتى 25 من الشهر الجاري.

وستقيم فرقة "سامجي يون" الفنية الكورية الشمالية حفلا فنيا يوم الخميس في "كانغ نونغ"، المدينة التي تستضيف بعض منافسات البطولة الشتوية.

كما ستؤدي الفرقة الشمالية عرضا موسيقيا آخرا في العاصمة الكورية الجنوبية سيئول في يوم الأحد المقبل.

ويعد العرض الموسيقي للفرقة الشمالية الأول من نوعه في كوريا الجنوبية منذ عام 2002م، حينما أرسلت بيونغ يانغ فرقة تتشكل من 30 مطرب وراقص إلى سيئول في فعالية مشتركة جمعت بين الكوريتين.

وتتخذ الفرقة الفنية مقرا لإقامتها، أثناء تواجدها في كوريا الجنوبية، البارجة "مانغ يونغ 92" السياحية التي أقلتها من كوريا الشمالية وترسو حاليا، في ميناء "موكهو" شرقي كوريا الجنوبية.

وظهر أعضاء الفرقة في المركز الفني لمدينة كانغ نونغ لتأدية البروفة، حيث من المقرر أن يقام حفل الأوركسترا المرتقب في المركز نفسه، ولم تتخلل التدريبات أي أحداث جانبية.

إذ أن عددا من النشطاء المحافظين، كانوا قد تظاهروا لدى وصول الفرقة الشمالية إلى ميناء موكهو يوم الثلاثاء، وأحرق بعضهم علم كوريا الشمالية وصورا لزعيمها كيم جونغ أون، احتجاجا على مشاركة الشمال في بطولة بيونغ تشانغ.

ومن المقرر أن ينتهي جدول أعمال فرقة "سامجي يون" بعيد انتهاء عرضيها الفنيين في مدنتين كانغ نونغ وسيئول.