شاهد: بطولة العالم للتزلج الحر على الجليد في كندا

استضافت مدينة كيكينغ هورس الكندية الثلاثاء، الجولة الأولى في بطولة التزلج الحر على الجليد التي كان من المفترض أن تقام في مدينة هاكوبا اليابانية.

وكانت قد تم تأجيل تلك الجولة والتي كانت مقررة في شهر يناير الماضي، غير أن تقلب الأحوال الجوية في اليابان حال دون إقامتها.

واستطاع الروسي إيفان مالهاكوف تصدر تلك الجولة يليه السويسري يان روسيس ثم السويدي كريستوفر توردل

وفي منافسات السيدات، احتلت الإيطالية أريانا تريكومو الصدارة، تلتها الأمريكية هازل بيرنبوم في المركز الثاني، بينما حلت النمساوية إيفا ووكنر في المرتبة الثالثة.