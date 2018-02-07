الدنمارك تقترح حظر النقاب

اقترحت السلطات الدانماركية فرض حظر كامل على ارتداء النقاب ، أو البرقع، الذي يغطي الوجه وكامل أعضاء الجسم، إضافة إلى حظر ارتداء أقنعة التزلج التي تغطي الوجه في الأماكن العامة.

"إنّ بقاء الوجه مخفيا عند الاجتماع مع آخرين في الأماكن العامة، يتنافى مع قيم المجتمع الدانماركي، أو احترام المجتمع".

واعتبر وزير العدل الدانماركي سورين بيب بولسن أنّ بقاء الوجه مخفيا عند الاجتماع مع آخرين في الأماكن العامة، يتنافى مع قيم المجتمع الدانماركي، أو احترام المجتمع.

وتشمل عملية الحظر هذه الحجاب الكامل الذي يغطي الوجه بشكل كلي مثل النقاب وأقنعة الوجه واللحية الزائفة، إلاّ أنّ الأمر لا ينطبق على الأقنعة الواقية.

وأشار بيان لوزارة العدل إلى أنّ عناصر الأمن ومديريات الشرطة والمحاكم ستقوم بعملية تقييم ما إذا كانت الملابس قد انتهكت الحظر أم لا.

وحسب وزارة العدل سيتعرض أيّ شخص يخالف القانون الجديد للمرة الأولى إلى دفع غرامة مالية بقيمة ألف كرونة دانماركية أي حوالى 150 يورو، وفي حال تكرار المخالفة، ستكون الغرامة أكبر، وفي المخالفة الرابعة وما تليها من مخالفات سترفع الغرامة إلى 10 آلاف كرونة.

الأحزاب الدانماركية تدعم حظر النقاب

وكان الحزب الليبرالي الدنماركي "فينستري" قد قرّر دعم حظر غطاء الوجه، كما أعلن حزب المحافظين، الشريك الثالث في الائتلاف الحاكم، دعمه للمبادرة خطوة.

من جانبه، برّر جاكوب إيليمان ينسن، المتحدث باسم الحزب الليبرالي، أكبر الأحزاب في الحكومة الائتلافية اليمينية، الحظر، بالقول إنّ: "هذا ليس حظراً لزي ديني، وإنما حظر لإخفاء الوجه". من جانبه يدعم الحزب الاشتراكي الديمقراطي المعارض في البلاد، هذا الحظر،

ومن المقرر أن تعمل المنظمات الحقوقية غير الحكومية في الدانمارك على تقييم الاقتراح الذي يرجح أن تعاد صياغته لأخذ تعليقاتها بعين الاعتبار.

ومن المتوقع أن تقدم الحكومة المنتمية إلى يمين الوسط مشروع قانون للبرلمان في هذا الشأن خلال الربيع المقبل حيث من المرجح أن يتمّ إقرار القانون المقترح كونه يحظى بدعم ثاني أكبر حزب في البلاد، حزب الشعب الدانماركي المناهض للهجرة.

الدانمارك تتبنى توجه عدة دول أوربية

ويوضح المقترح أن ارتداء "البرقع والنقاب والأقنعة التي لا تظهر إلا العينين والفم هي أمثلة على ملابس تغطي الوجه"، لكن المقترح استثنى تغطية الوجه بطريقة تسهّل التعرف على الشخص مثل ارتداء ملابس الشتاء والمعدات الرياضية أو الأقنعة التي يتمّ اللجوء غليها خلال الاحتفالات.

ولا توجد احصائيات رسمية حول عدد النساء اللاتي يرتدين النقاب أو البرقع في الدنمارك التي يعدّ ارتداء النقاب والبرقع فيها مسألة حساسة مثلما هو الحال في معظم الدول الأوربية.

وكانت المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان قد أقرّت العام الماضي حظرا بلجيكيا على ارتداء أغطية الوجه في الأماكن العامة. وقد كانت فرنسا أول دولة تحظر النقاب في الأماكن العامة عبر قانون دخل حيّز التنفيذ في العام 2011. ثم حذت حذوها بلجيكا، هولندا، بلغاريا وولاية بافاريا الألمانية.