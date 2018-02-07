أنباء عن اعتقال نجل سامي عنان بمصر

قال محمود رفعت منسق حملة رئيس أركان الجيش المصري السابق سامي عنان عبر تغريدة على موقع تويتر إنه وصلته معلومات حول القبض على الدكتور سمير نجل الفريق سامي عنان وخضوعه للتحقيقات حول ما تم نشره عبر حسابات "مزيفة" كان قد طالب بإيقافها منذ أسابيع.

وأضاف رفعت في تغريدته أنه طلب كفالة مليون جنيه لإخراج سمير غدا من محبسه، منهيا تغريدته بهاشتاج "تنكيل".

وكانت الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا قد أعلنت يوم الخميس الماضي إيقاف سمير سامي عنان عن العمل بسبب ما قالت أنه "بدر عنه من منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي تثير الرأي العام وتحدث فتنة داخل البلاد"، كما تمت إحالته إلى لجنة المساءلة بالأكاديمية للتحقيق معه.

يذكر أن الفريق سامي عنان كان قد أحيل إلى النيابة العسكرية بتهمة إعلان نيته الترشح للانتخابات الرئاسية دون الحصول على إذن من القوات المسلحة.