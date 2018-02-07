صوت البرلمان الأوروبي على معاقبة نائب رئيس البرلمان الاوروبي بإقالته وبأغلبية كبيرة. والتهمة إنما تتمثل في سوء السيرة و السلوك.هذا و قد وصف ريزارد تزارنيكي برلمانية بولندية روزا ثون بانها "متعاونة نازية"،ورد ذلك في تعليق عبر مدونته الخاصة على شبكة الأنترنت . وهي المحسوبة على الحزب الشعبي الأوروبي حيث اعتبرها أعضاء البرلمان الاوروبي «مسيئة ومشينة».
البرلمان الأوروبي يقيل نائب رئيسه..تعرف على السبب؟
صوت البرلمان الأوروبي على معاقبة نائب رئيس البرلمان الاوروبي بإقالته وبأغلبية كبيرة. والتهمة إنما تتمثل في سوء السيرة و السلوك
البرلمان الأوروبي يقيل نائب رئيسه..تعرف على السبب؟
Point of view
من المشين فعلا استخدام ذكريات عصيبة جدا وتعابير رهيبة أثناء مناوشات حزبية.نائب في البرلمان الأوروبي
هذا وقد تم التصويت على قرار إقالة ريزارد تزارنيكي من منصبه بواقع 447 صوتا مقابل 196.وفي تعليقها على ما جرى
قالت، روزا ثون
.من المشين فعلا استخدام ذكريات عصيبة جدا وتعابير رهيبة أثناء مناوشات حزبية.
وجدير أن ريزارد تزارنيكي يحتفظ بولايته كنائب في البرلمان الأوروبي لكنه لن يمثل البرلمان الأوروبي . ويؤكد البرلمان أنه من خلال هذا القرار لا تسعى المؤسسة إلى مهاجمة السلطات البولندية. والحكومة البولندية العليا هي في الحقيقة موضوع إجراء أوروبي لخطر انتهاك سيادة القانون.