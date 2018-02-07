البرلمان الأوروبي يقيل نائب رئيسه..تعرف على السبب؟

صوت البرلمان الأوروبي على معاقبة نائب رئيس البرلمان الاوروبي بإقالته وبأغلبية كبيرة. والتهمة إنما تتمثل في سوء السيرة و السلوك.هذا و قد وصف ريزارد تزارنيكي برلمانية بولندية روزا ثون بانها "متعاونة نازية"،ورد ذلك في تعليق عبر مدونته الخاصة على شبكة الأنترنت . وهي المحسوبة على الحزب الشعبي الأوروبي حيث اعتبرها أعضاء البرلمان الاوروبي «مسيئة ومشينة».