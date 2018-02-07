ألمانيا تعوض يهود الجزائر الناجين من الهولوكوست

تنوي الحكومة الألمانية منح التعويضات لـ 25 ألف يهودي جزائري فروا من ملاحقة النازيين وحلفائهم في أربعينات القرن الماضي.

وأفادت منظمة "كليمز كونفرنس"، التي تعنى بقضايا الناجين من الهولوكوست أو ورثة الضحايا، أن ألمانيا تنوي تعويض مجموعة كبيرة من الناجين في (محرقة الهولوكوست) الذين فروا إلى الجزائر وذلك لأول مرة.

وأعلنت المنظمة في تل أبيب يوم الإثنين، إذ تمكنت من تحقيق هذا الإنجاز، أن القضية تتعلق بحقوق نحو 25 ألف يهودي يعيش معظمهم في فرنسا الآن، ونحو 3900 شخص في إسرائيل.

وأوضحت منظمة "كليمز كونفرنس" أنه من المقرر حصول كل شخص من المستفيدين من هذا القرار على تعويضات بقيمة نحو 2556 يورو دفعة لمرة واحدة.

وأشار المتحدث باسم المنظمة، التي تأسست عام 1951، إلى أن هذه النتيجة جاءت ثمرة عمل ومفاوضات مع الحكومة الألمانية.

وتبعا لبيانات "كليمز كونفرنس"، لإنه سيستفيد من هذه التعويضات جميع اليهود الذين عاشوا في الجزائر في الفترة الممتدة من تموز/يوليو عام 1940 وحتى تشرين الثاني/نوفمبر عام 1942 وعانوا من ملاحقة النازيين.

وعلق نائب رئيس المنظمة غريغ شنايدر أن هذا الاعتراف جاء بعد مرور فترة طويلة على معاناة يهود الجزائر من الإجراءات المعادية لهم من قبل النازية وحلفائها مثل نظام فيشي، مضيفا أن هذه المجمعة كانت تعاني من تضييقات في مجالات التعليم والحياة السياسية والعمل، مذكّرا بأنه تم سحب الجنسية الفرنسية منهم وإقصائهم فقط، لأنهم يهود.

سبق ودعت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركيل في كلمتها المتلفزة الأسبوعية يوم 17 كانون الثاني/يناير 2018، إلى التصدي بكل قوة لكل مظاهر معاداة السامية ومعاداة الأجنب، مشيرة إلى أن هذا التصدي هو "مهمة يومية".

وذكرت ميركيل أنه من "العار" أن تحتاج المؤسسات اليهودية في ألمانيا إلى حراسة.