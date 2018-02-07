المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي يشيد بإعلامي مصري

أشاد عوفير غندلمان المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي في تغريدة اليوم الأربعاء، بالإعلامي المصري إبراهيم عيسى بسبب موقفه من عملية أولمبياد ميونيخ 1972.

وكتب غندلمان: "صح لسانك يا إبراهيم عيسى لقولك الحقيقة. قتل الرياضيين هو عمل إرهابي مش بطولي".

وكان الإعلامي المصري إبراهيم عيسى قد قال في إحدى حلقات برنامجه "حوش عيشى" الذي يبث على قناة أون تي في المصرية إن استخدام العنف والإرهاب هو استخدام بائس للدفاع عن القضية الفلسطينية، مستشهدا بعملية ميونيخ، مستنكرا ما قامت به المجموعة الفلسطينية التي قامت بتلك العملية، واصفا إياهم بالإرهابيين. وهو التصريح الذي نال إعجاب جندلمان الذي انتهز الفرصة لانتقاد الفلسطينيين، معتبرا أن عملية ميونيخ "جزء لا يتجزأ من ثقافة الإرهاب الفلسطينية".

يذكر أن عملية "أولمبياد ميونيخ 1972" ، والتي احتجزت خلالها مجموعة فلسطينية تسمى "أيلول الأسود"، عددا من الرياضيين الإسرائيللين المشاركين في الأولمبياد، ما أدى إلى مقتل 17 شخصا، بينهم 11 رياضيا إسرائيليا.