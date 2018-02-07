الممثل الامريكي جيم كاري يدعو إلى إغلاق فيسبوك ويلغي صفحته على التطبيق بسبب روسيا

قام الممثل الأمريكي الكوميدي جيم كاري بإلغاء صفحته على موقع فيسبوك، مطالبا الشعب الأمريكي بالاقتداء به وغلق صفحاتهم على موقع التواصل الاجتماعي الشهير.

وقال كاري في تغريدة على تويتر إنه ألغى صفحته بسبب أن فيسبوك يستفيد من التدخل الروسي في الانتخابات الأمريكية ولا تزال إدارة الموقع لا تقوم بالمجهودات الكافية لمنع ذلك.

كما حث كاري في تغريدته، كافة المواطنين الخائفين على مستقبل بلادهم على أن يحذو حذوه.

تشجيع مزيد من الرقابة

وفي مقابلة على قناة سي إن بي سي الأمريكية، طالب كاري بتشجيع المزيد من الرقابة على شبكات الوسائل الاجتماعي. وتابع الممثل الكوميدي إنه يجب توصيل رسالة هامة إننا في حاجة إلى رقابة مسؤولة وأن ما يحتاجه العالم في الوقت الراهن هو "الرأسمالية الواعية".

وأوضح كاري إن "الولايات المتحدة لطالما كانت تتمتع بموقع جغرافي فريد حيث يحدها محيطان غربا وشرقا لحمايتها. ولكن الآن استطاعت وسائل التواصل الاجتماعي أن تمد جسورا لتخترق أفكار غريبة عننا حدودنا. ولا توجد حواجز تستطيع منع ذلك".

يذكر أن إدارة فيسبوك قد اعترفت أن أكثر من 126 مليون قد شاهدوا الدعاية التي كانت تطلقها روسيا بغرض التأثير على ناتئج الانتخابات الأمريكية.