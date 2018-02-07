الحكومة اللبنانية تؤكد أنها ستتصدى لمخططات إسرائيل بناء جدار حدودي

تعهد لبنان يوم الأربعاء بمنع أي اعتداء على أراضيه من خلال بناء جدار حدودي تبنيه إسرائيل، بينما قالت إسرائيل إنها ترغب في وساطة خارجية لحل خلاف مع لبنان يتعلق بمصادر للطاقة في مناطق بحرية.

واتهم زعماء لبنان إسرائيل بتهديد استقرار المنطقة الحدودية. وأدى الخلاف بشأن الجدار وخطط لبنان لاستكشاف النفط والغاز في مياه متنازع عليها بالبحر المتوسط إلى تصاعد التوتر بين الجانبين.

الجدار يمثل تعديا على الأراضي اللبنانية

وقال الأمين العام للمجلس الأعلى للدفاع في لبنان في بيان بعد اجتماع لكبار المسؤولين الحكوميين والعسكريين "هذا الجدار في حال تشييده سيعتبر اعتداء على الأراضي اللبنانية".

وأضاف "أعطى المجلس الأعلى للدفاع توجيهاته للتصدي لهذا التعدي لمنع إسرائيل من بناء ما يسمى بالجدار الفاصل على الأراضي اللبنانية".

ويضم المجلس الرئيس اللبناني ورئيس الوزراء وبعض الوزراء وقائد الجيش.

وتقول إسرائيل إن الجدار يقع بالكامل في أراضيها. أما الحكومة اللبنانية فتشدد على أنه يمر في أرض تابعة للبنان لكنها تقع على الجانب الإسرائيلي من الخط الأزرق، حيث رسمت الأمم المتحدة الحدود بعد انسحاب إسرائيل من جنوب لبنان عام 2000. وتشهد الحدود اللبنانية الإسرائيلية حالة من الهدوء إلى حد بعيد منذ الحرب التي دامت شهرا في 2006 بين إسرائيل وجماعة حزب الله المسلحة والتي أودت بحياة نحو 1200 شخصا في لبنان، معظمهم مدنيون، و160 إسرائيليا، أغلبهم جنود.