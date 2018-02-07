مناطق جبلية بالمغرب تعاني من العزلة ونقص المؤن الغذائية بسبب الثلوج

أدى تساقط الثلوج الكثيف وغير المسبوق على عدة مناطق بالمملكة المغربية إلى قطع 38 طريقا في وجه المسافرين، فيما حذرت الهيئة المعنية بأحوال الطقس من استمرار موجة الثلوج حتى يوم الجمعة المقبل، خاصة على المناطق الجبلية، وفقا لموقع نسمة تي في.

كما تسبب تساقط الثلوج بغزارة إلى عزل قرى المناطق الجبلية القريبة من وزازات وميدلت جنوب شرق البلاد، ما أدى إلى عزلة تلك المناطق ونفاذ المؤن الغذائية بها.

من جانبها، حشدت السلطات المغربية مئات الآليات والمروحيات لفك العزلة عن المناطق المحاصرة، كما ألقت بالإمدادات الغذائية مستخدمة المروحيات على بعض المناطق التي يصعب الوصول إليها برا.

تعليق الدراسة ب900 مؤسسة تعليمية

من جهتها، قررت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتهليم العالي والبحث العلمي بالمغرب تعليق الدراسة بشكل مؤقت في حوالي 900 مؤسسة تعليمية بسبب سوء الأحوال الجوية.

يذكر أن موجة الصقيع التي تضرب المغرب حاليا هي الأقوى التي تشهدها البلاد منذ أكثر من نصف قرن.