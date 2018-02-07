فيديو لتعذيب رجل مسلم لإجباره على نطق عبارة دينية هندوسية يثير غضب في الهند

أثار فيديو نشر على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر شابا هنودسيا يصفع ويشد لحية رجل مسلم بولاية راجاستان الهندية، حالة من الغضب في المجتمع الهندي، ودعوات لمحاسبة المعتدي.
وأظهر الفيديو التي تزيد مدته على ثلاث دقائق ونصف الشاب الهندوسي وهي يصفع الرجل المسلم أكثر من 25 مرة ، لإجباره على نطق عبارة دينية هندوسية مقابل الصفح عنه.
ولم تنجح محاولات المعتدي في إرغام ضحيته البالغ من العمر 45 عاما على نطق العبارة الهندوسية، والذي أصر على القول "الله عظيم".
وبعد انتشار الفيديو، تقدم عدد من رجال الدين المسلمين بشكوى رسمية إلى الشرطة ضد الشاب الهندوسي.
اعتقال المعتدي
وقامت الشرطة إثر ذلك باعتقال الشاب الهندوسي البالغ من العمر 18 عاما.
يذكر أن تلك الحادثة ليست الأولى من نوعها في ولاية راجاستان، حيث سبق وأن لقى مواطن مسلم يدعى محمد أفرازول حتفه في 6 ديسمبر الماضي ضربا، قبل أن يتم حرق جثته.
من جانبه، أكد الوزير المحلى في الولاية غولاب شاند كاتاريا أن الشرطة تتخذ الإجراءات اللازمة دائما لمعاقبة مرتكبي تلك الأفعال.