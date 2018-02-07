السعودية ترد على طلب بشأن فتح أجوائها أمام الطيران الهندي إلى إسرائيل

إن ثبت ذلك، فإن الخطوة السعودية تعتبر أول اعتراف عام بعلاقاتها الحميمة مع إسرائيل وسيشكل هذا دفعة كبيرة لشركة إلعال، حسب هاآرتس.

من جهتها، ذكرت شركة طيران الهند "إير إنديا" يوم الأربعاء، أنها تعتزم البدء في تسيير رحلات مباشرة إلى إسرائيل وأنها اقترحت المرور عبر الأجواء السعودية المغلقة في وجه الطائرات التجارية المتجهة إلى إسرائيل حتى الآن.

لا تعترف السعودية بإسرائيل. وسيكون رفع إغلاق المجال الجوي المفروض منذ 70 عاما، مؤشرا على انفراج في العلاقات بين إسرائيل والمملكة.

البلدان كلاهما حليفان للولايات المتحدة ويتشاركان في القلق إزاء النفوذ الإيراني في المنطقة.

وقال متحدث باسم طيران الهند وهيئة مطارات إسرائيل إن الشركة الناقلة، المملوكة للدولة، طلبت إذنا لثلاث رحلات أسبوعيا بين نيودلهي وتل أبيب. وأوضحت هيئة المطارات إن الرحلات ستبدأ في أوائل مارس/آذار.

وأشار المتحدث إلى أن طيران الهند تنتظر موافقة لعبور الأجواء السعودية لتلك الرحلات.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية في تقارير لم تنسبها إلى مصادر، أن الرياض منحت بالفعل حقوق عبور المجال الجوي اللازمة لتقليص زمن الطيران من نيودلهي بأكثر من ساعتين.

لكن متحدثا باسم الهيئة العامة للطيران المدني في السعودية قال إن الهيئة لم تمنح أي إذن لطيران الهند.

يذكر أن الهند وإسرائيل أقامتا علاقات وثيقة على مدى السنين ولاسيما في مشتريات السلاح وإن كانت غير ظاهرة على العلن.

لكن العلاقات ازدهرت في ظل حكم رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، الذي يبدي حزبه القومي إعجابا منذ وقت طويل بإسرائيل لنهجها الصارم إزاء الإرهاب، لتشمل الجوانب الاقتصادية. وفي العام الماضي قام مودي بأول زيارة على الإطلاق لرئيس وزراء هندي إلى إسرائيل.

وفي الشهر الماضي زار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الهند في زيارة هي الأولى من نوعها في 15 عاما.

وتُسيّر الناقلة الوطنية الإسرائيلية "إلعال" أربع رحلات أسبوعيا إلى مومباي لكنها تستغرق سبع ساعات بدلا من خمس لأنها تأخذ مسارا جنوبيا صوب إثيوبيا ثم شرقا تجاه الهند لتفادي المجال الجوي السعودي.

وقالت وزارة السياحة الإسرائيلية إنها ستمنح طيران الهند 750 ألف يورو لإطلاق المسارات الجديدة في إطار سياسة لزيادة عدد شركات الطيران التي تُسير رحلات إلى إسرائيل.

وكانت طيران الهند قدمت طلبا مماثلا للحصول على حقوق إقلاع وهبوط من السلطات الإسرائيلية العام الماضي لكنها لم تتابع الأمر نظرا لانعدام الجدوى الاقتصادية بالالتفاف حول المجال الجوي السعودي.