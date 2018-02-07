ظهور التوك توك بشوارع جدة يثير غضب المواطنين وإدارة المرور تؤكد مصادرته

سادت حالة من الجدل في أوساط المجتمع السعودي مؤخرا بعد انتشار صور عبر شبكات التواصل الاجتماعي تظهر انتشار عربات التوك توك في شوارع مدينة جدة غرب المملكة.

وبالرغم من أن الصور المتداولة تعود العام 2015، حين استورد أحد المواطنين السعوديين 5 عربات توك توك من الصين لأغراض ترفيهية وليس لاستخدامها كوسيلة انتقال، حيث أكد المواطن الذي يدعى زاهد الشريف في تصريحات صحافية لموقع العربية نت في 9 مارس 2015، أنه استورد تلك المركبات للاستمتاع العائلي وأنه يمتلك ترخيصا لتلك المركبات.

إلا أن انتشار العديد من تلك العربات مؤخرا في شوارع جدة بدأ يثير قلق بعض المواطنين.

"لا نريدها مثل إمبابة"

وبدأت الصور المنتشرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي تثير تعليقات ناقمة وساخرة ، حيث انتقد أحد المواطنين انتشار التوك توك في أحد أهم المدن السعودية قائلا : "قلنا نبنيها زي دبي مو زي إمبابة"، في إشارة إلى حي إمبابة الشعبي في العاصمة المصرية القاهرة والذي ينتشر بها عربات التوك توك وسط حالة من الفوضى المرورية.

بينما تسائلت مواطنة أخرى عن "المستفيد" من ما أسمته "الصفقة" وراء انتشار التوك توك في جدة.

المرور تؤكد مصادرة أي مركبة من نوع "توك توك" تسير في شوارع جدة

وحسما للجدل وفي محاولة لطمأنة المواطنين، صرح مصدر بالمرور لجريدة "عاجل" السعودية أن أي مركبة من نوع "التوك توك" أو أي مركبة ذات ثلاث عجلات يقوم سائقها بالقيادة في الطريق العام سوف يتم مصادرتها وحجزها.

وأضاف المصدر أن تلك المركبات مسموح بقيادتها فقط داخل المنتجعات والمجمعات السكنية، مؤكدا أنه لا مجال لترخيص أي مركبة ذات ثلاث عجلات داخل المملكة.