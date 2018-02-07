نائبة إشتراكية: يجب محاكمة طارق رمضان الرجل وليس المسلم

حذرت النائبة الاشتراكية في مجلس الشيوخ الفرنسي سامية غالي من الجدل القائم حول محاكمة المفكر الإسلامي السويسري طارق رمضان في قضية الاغتصاب. وقالت غالي أن العدالة الفرنسية تحاكم في هذه القضية "المسلم" وليس الرجل.

ونبهت النائبة عن منطقة بوش دو رون إلى أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته وهذا الأمر صالح أيضا بالنسبة لطارق رمضان مؤكدة أنه وفي هذه القضية لا يجب محاكمة المسلمين وإنما الرجل بعيدا عن دينه واصوله". وحذرت ذات المتحدثة خلال لقاء تلفزيوني العدالة والرأي العام الفرنسي من الوقوع في فخ الخلط ما بين المسلم والرجل لأن هذا الأمر سيساهم بشكل كبير في تفاقم مشكل "الاسلاموفوبيا" الذي أصبح ظاهرة مستفحلة في المجتمع الفرنسي والأوروبي.

هذا وقررت العدالة الفرنسية تمديد الحبس الاحتياطي لحفيد مؤسس جماعة الإخوان المسلمين في مصر حسن البنا الجمعة بعد التحقيق الذي باشرته مصالح الشرطة الأربعاء بطالب من المدعي العام وذلك استنادا إلى عدد من المعايير القانونية من بينها تفادي الضغط على الضحيتين والشهود والهروب إلى المملكة المتحدة.

وفي هذا الإطار كشف المحققون عن تعرض الضحيتين لبعض الضغوطات من طرف طارق رمضان.

وبالعودة إلى التحقيق كشف دفاع طارق رمضان عن المؤامرة التي تحاك ضد المفكر الإسلامي في فرنسا، خاصة وأنه قدم دليل برأته للشرطة والمتمثل في تذكرة سفر على متن طائرة من مطار لندن إلى ليون يوم وقوع الاغتصاب المزعوم، حيث لم يتم عرض هذا الدليل على القضاة.