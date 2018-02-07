اكتشاف مقبرة جماعية في السعودية

عثر فريق الاستكشاف السعودي "ديسكفري جازان" على مقبرة جماعية في منطقة بجازان ذات طبيعة صخرية.
ووجد المستكشفون عشرات الهياكل العظمية مدفونة داخل تجويف صخري دفنت بشكل يختلف عن عادات الدفن في المنطقة.
وقد نشر الفريق فيلم فيديو على شبكات التواصل الاجتماعي يصور مكان المقبرة الواقعة بالقرب من وادي رزان في محافظة هروب شرقي جازان المعروفة بطبيعتها الصخرية.
لكن الباحثين لم يحددوا بعد تاريخ وأسباب وفاة هؤلاء الأشخاص. وحسب المختص في علم الآثار فائز حسن عثماني، فإن عملية تحديد عمر الهياكل العظمية سيكون صعبا نتيجة للعوامل الطبيعية التي تعرض لها الرفات.
وأوضح عثمان أن المقابر غالبا ما تكون معتمدة على البيئة التي تعيش فيها، مشيرا إلى أن اللجوء لحفظ كرامة الموتى بتلك الطريقة يعود لكثرة حالات الوفاة وصعوبة إيجاد أماكن متفرقة، مضيفا أنه من الصعب تحديد عمر المقبرة بسبب العوامل المؤثرة ووجودها مكشوفة، وفي مثل هذه الحالات قد تمكن العودة إلى الرواية الشفهية المحلية التي يداولها السكان المحليون، غير أنهم أكدوا عدم وجود معلومات عن هذه المقبرة.
وتزخر المملكة العربية السعودية بعدد من المواقع الأثرية التاريخية التي تدل على قدم وعراقة هذه المنطقة، والتي تروي أروع القصص عبر العصور التاريخية المختلفة، حيث تمتلك المملكة إرثاً حضارياً عريقاً موغلاً في القدم، يمتد منذ العصور الحجرية القديمة مروراً بالعصور التاريخية والإسلامية، بالإضافة إلى أجمل المناطق المزدهرة حضارياً وعمرانياً والمتمثلة في القصور والحصون والمنشآت العسكرية والدينية القديمة، والمقتنيات الأثرية، وأروع اللوحات والنقوش التي أبدع بها القدماء في عدد من المناطق المنتشرة في أرجاء المملكة.