تعرف على 10 خواص مثيرة يجهلها الكثيرون في هاتف الأيفون

يستخدم ملايين الأشخاص حول العالم هواتف الأيفون الذكية، إلا أن الكثير منهم يجهل العديد من الخصائص والحيل المثيرة التي تميز تلك الأجهزة.

موقع "إندي 100" التابع لصحيفة "الإندبندنت" البريطانية يكشف لمحبي هواتف الأيفون 10 خواص "خفية" في جهازهم.

تتبع الأخبار والدفع عبر الهاتف

أول تلك الخصائص هي متابعة الأخبار عن طريق "siri"، حيث يكفي مستخدم الأيفون أن ينطق كلمة "news" أي "أخبار" بالإنجليزية، ليقوم الهاتف بعرف أحدث الأخبار العالمية. ولكن مع الأسف تلك الخاصية غير متوفرة بعد باللغة العربية.

الدفع عبر الهاتف

الخاصية الثانية المثيرة في هاتف الأيفون هي "Paycash" أو الدفع عبر الهاتف وهي من أهم الخصائص الحديثة التي أضيفت مؤخرا لهواتف الأيفون وتمكن مستخدمها من دفع مشترياته عبر "Apple Pay".

تصوير الشاشة بالفيديو

ثالث الخواص التي يستعرضها المقال هي "Screen recordings"، أو تصوير الشاشة بالفيديو، وتلك الميزة تتيح مثلا تسجيل المحادثات المرئية وكذلك حفظ فيديو على الجهاز من موقع على الإنترنت لا يسمح بالتحميل. كما تتيح الخاصية إدخال تعديلات على الفيديو المسجل من خلال قص بعص الأجزاء منه في حالة الرغبة في ذلك.

الكتابة بيد واحدة

الخاصية الرابعة المعروضة هي خاصية الكتابة بيد واحدة والتي تعرف ب"one handed keyboard"، وهي خاصية تقوم بتقليص مساحة لوحة المفاتيح لتسهيل الكتابة بيد واحدة لمن يرغب في ذلك.

عدم الإزعاج أثناء القيادة

يستطيع جهاز الأيفون الآن الشعور بصاحبه إذا كان يقود سيارته، فينتقل تلقائيا إلى خاصية "عدم الإزعاج أثناء القيادة " أو "Dont disturb wile driving" ولكن لكي يستشعر الأيفون بذلك يجب تفعيل الخاصية من خلال مركز التحكم control center

الحصول على مزيد من الذاكرة

للحصول على مزيد من الذاكرة يجب فقط على مستخدم الأيفون التوجه إلى ملف "ذاكرة أيفون" أو "Iphone storage" وسيقوم الجهاز باقتراح حلول لتفريغ بعض المساحات.

التحريك لأعلي

تتيح خاصية التحريك لأعلى "Swipe up" الدخول السريع على التطبيقات الخاصة بصاحب الهاتف

ضبط سريع للصورة "الحية"

يمكن التحكم السريع في الصورة الملتقطة بخاصية الصور "اللايف" عن طريق التحريك لأعلى ثم اختيار الأثر المراد إخاله على الصورة

غلق الهاتف دون الضغط على الزر المخصص لذلك

بمكن كذلك غلق الهاتف دون الضغط على الزر المخصص لذلك عن طريق الذهاب إلى التطبيقات ثم "العامة" ثم أسفل الشاشة الضغط على زر غلق الهاتف

إغلاق صفحة إنترنت دون غيرها

لا تعد هذه الخاصية جديدة ولكن لا يزال يجهلها الكثيرون، فعند الحاجة لإغلاق صفحة إنترنت دون غيرها من الصفحات المفتوحة يكفي الضغط على المربعين على يسار الشاشة ثم تحريك الصفحة المراد إغلاقها جهة اليسار