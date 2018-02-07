شاهد: السيارة تسلا رودستار الحمراء تسبح في الفضاء

أطلقت شركة سبيس إكس بنجاح صاروخها فالكون هيفي، أقوى صاروخ في العالم، إلى الفضاء في أول اختبار لإطلاقه لتضع بذلك الشركة الخاصة المملوكة للملياردير إيلون ماسك حجر زاوية جديدا في مسيرتها.

السباحة في الفضاء

السيارة رودستار تسبح في الفضاء على مسافة تبعد عن الأرض نفس مسافة بعد كوكب المريخ عنها

وقام الصاروخ بوضع سيارة تسلا رودستار حمراء اللون مملوكة لماسك في مدار شمسي افتراضي وفي مسار يجعلها تبعد عن الأرض بنفس مسافة بعد كوكب المريخ عنها. وبثت سبيس إكس فيديو للسيارة طافية في الفضاء اليوم الأربعاء (7 فبراير شباط).

وانطلق الصاروخ فالكون مخترقا السماء الزرقاء الصافية أمس الثلاثاء (6 فبراير شباط) من موقع لإطلاق الصواريخ بولاية فلوريدا الأمريكية بدأت منه البعثات الفضائية إلى القمر.

وكان الصاروخ الذي يعادل طوله مبنى مكونا من 23 طابقا سيارة تسلا رودستار إلى الفضاء كحمولة تجريبية. وهدر فالكون هيفي أثناء انطلاقه من منصة الإطلاق مخلفا سحبا من البخار والدخان والرماد الساعة الثالثة و45 دقيقة عصرا بالتوقيت المحلي (2045 بتوقيت جرينتش) في مركز كنيدي للفضاء في كيب كنافيرال.

وخلال ثلاث دقائق انفصل محركان على جانبي الصاروخ في إحدى اللحظات الحاسمة في الاختبار.

وبفضل تكنولوجيا سبيس إكس الرائدة لاستخدام الصواريخ المستعملة، وهو ما يعني تكلفة أقل، عاد المحركان الجانبيان بأمان إلى الأرض واستقرا على منصتي هبوط في محطة كيب كنافيرال الجوية بعد نحو ثماني دقائق من الإطلاق.