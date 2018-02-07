شاهد: تاكسي "الدرون" لنقل الركاب في الصين

اختبرت الشركة الصينية إ-هانج" طائرة أجرة من دون طيار "درون" تستطيع نقل راكبين. ونشرت الشركة شريط فيديو توثق فيه الاختبار عن طريق نقل مسافرين.
وتصل سرعة طائرة الأجرة من دون طيار إلى 130 كيلومترا في الساعة، وتقطع مسافة 15 كيلومترا بفضل بطارية تشحن مرة واحدة في كل رحلة.
وتعمل الطائرة من دون طيار بثمانية محركات كهربائية، وسيصبح بإمكان الزبائن في المستقبل الاستفادة من هذه الخدمة بشكل ذاتي عبر دفع الأجرة وتحديد وجهتهم.
اختبرت لول مرة في العام 2016 خلال معرض الإلكترونيات الاستهلاكية بمدينة لاس فيغاس الأمريكية.