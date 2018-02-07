شاهد: تاكسي "الدرون" لنقل الركاب في الصين

"كنا نتعامل مع الحظر الجغرافي غير المبرر عندما يكون الأمر متصلا بالسلع أو الخدمات التي تم شراؤها عبر الانترنت ولكنها تستهلك محليا مثل الفنادق وتأجير السيارات وتذاكر الحفلات الموسيقية، وما إلى ذلك."

أندرو أنسيب محافظ الاتحاد الأوروبي للتجارة الرقمية والسوق الموحدة.