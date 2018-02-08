الأمن السعودي يردى رجلا قتيلا بعد خروجه عار من سيارته حاملا رشاشا بجدة

"اعتمد القرار 376 صوتا مقابل 298 قرارا يمدد حتى 31 يوليو / تموز وقفا اختياريا منذ مطلع عام 2016 بشأن لم شمل الأسر للاجئين المسمى "فرع". تضم هذه الفئة مئات اآلالف من األشخاص الذين يتمتعون بوضع الحماية المؤقتة، بما في ذلك السوريون الفارين من الحرب."

وزارة الخارجية ألمانيا