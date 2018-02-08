الأمن السعودي يردى رجلا قتيلا بعد خروجه عار من سيارته حاملا رشاشا بجدة

ذكرت صحيفة سبق السعودية اليوم الخميس أن رجال دوريات الأمن بمدينة جدة شرق المملكة العربية السعودية، أطلقت النار على مواطن وأردته قتيلا، بعد أن ترجل من سيارته عاريا وبيده رشاش في حي الرحاب.
وأضافت الصحيفة أن الشخص المقتول والبالغ من العمر 36 عاما كان قد كتب على سيارته "أرغب في القتل أو الانتحار"، وأنه ترجل من سيارته حاملا رشاشا، ومحاولا إطلاق أعيرة نارية على رجال الأمن.
القتيل لديه سوابق جنائية
وتابعت الصحيفة أن قوات الأمن أطلقت النار على الرجل بعد أن رفض الانصياع وتسليم نفسه.
وعلمت الصحيفة من مصادر أمنية أن الشخص المقتول لديه سوابق ومعروف لدى الجهات الأمنية، فيما فتحت شرطة جدة تحقيقا لكشف ملابسات الحادث.