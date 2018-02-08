ضحايا الاعتداءات الإرهابية..رسالتهم إلى صلاح عبد السلام

لقد عانيت كثيرا بسبب فقدان والدتي ولازلت أعاني بسب ما جرى.بالنسبة لي،أن أتذكر صلاح عبد السلام،فإن معاني تزدادا ألما،ولا أريد أن يكون عبئا على فكري و خيالي،لأنه بنظري لا يستحق فعلا إعطاء الشخص أهمية.

عائلات ضحايا الاعتداءات الإرهابية التي ضربت فرنسا وبلجيكا ما بين 2015 و 2016،تجمعوا أمام محكمة الجنايات ببروكسل،في أعقاب محاكمة صلاح عبد السلام ورفيقه سفيان العياري.التقينا بكاترينا فكتورسون، سويدية تقيم ببروكسل فقد والدتها التي جاءت لزيارتها،أثناء التفجير الذي ضرب مطار بروكسل.

كما تحدث إلينا أمام النصب التذكاري لضحايا الإرهاب بشارع شومان ببروكسل،فيليب فانتينكيست،فقد هو الآخر شقيقته فابيان في اعتداء المطار.

أما عن ما يمثله صلاح عبد السلام لعائلات الضحايا قالت لنا كاترينا

لقد عانيت كثيرا بسبب فقدان والدتي ولازلت أعاني بسب ما جرى.بالنسبة لي،أن أتذكر صلاح عبد السلام،فإن معاني تزدادا ألما،ولا أريد أن يكون عبئا على فكري و خيالي،لأنه بنظري لا يستحق فعلا إعطاء الشخص أهمية.

فيليب فانسيتينكيست فقد شقيقته فابيان بهجوم مطار بروكسل، أسس اليوم جمعية في أوروب، وتعنى بالدفاع عن عائلات ضحايا الإرهاب.

فيليب فانستينكيست

"ما هو مهم بالنسبة لنا هو أن نفهم كل ما حدث بين 13 نوفمبر 2015 في باريس، و 22 مارس 2016 في بروكسل، لأنه يبدو أن الخلية نفسها التي قامت بالاعتداءت ينبغي فهم الأمر بشكله العام.

في 13 نوفمبر / تشرين الثاني 2015، قتل الإرهيون كلوي،ابنه إليزابيت، حين كانت بمقهى لو كاريون.

إليزابيث بويسينوت، أم كلوي بويسينوت، توفيت في هجمات باريس،

أنا خائفة جدا من ان ننسى أولئك الضحايا..لقد ماتوا، عندما توجهوا في عطلة نهاية الأسبوع، كانوا يحتسون جعة، لقد كانوا سعداء.. نحن لسنا في حالة حرب، فأنا خائفة جدا ان نطوري ذامرتهم في غياهب النسيان، أن نسى كلوي، أريد أن أقول للناس:لا تستكينوا للنسيان..وإنني أدرك تماما أنه مع الألم الكبير الذي يثقل كاهلنا، يمكننا الاستمرار في العيش.