محكمة أمريكية تنصف صانعة حلويات رفضت ان تٌحّضر كعكعة زواج لزوجين مثليين

كاتي ميلر، صانعة حلويات في قرية محافظة بالقرب من مدينة كاليفورنيا في الولايات المتحدة الامريكية تمكنت من استخدام حقها الذي يكفله لها الدستور الأمريكي في مادته الأولى "حرية المعتقد والدين". أمام محكمة باكسفيلد استخدمت كاتي ميلر هذا الحق لرفض بيع كعكة خطوبة لزوجين مثليين.

المحكمة أصدرت الحكم يوم الإثنين لصالح كاتي ميلر في الوقت الذي تنظر فيه المحكمة العليا في أمريكا في قضايا أخرى من هذا النوع. وقالت محكمة باكسفيلد " أنه لا يحق لأي محل حلويات يعرض في واجهته العامة حلويات ويفتتح أبوابه ان يرفض بيع هذه الحلويات لأسباب عنصرية متعلقة بالعرق او الدين أو الجنس" مضيفة أنه " في قضية السيدة ميلر الكعكة محل الخلاف لم تكن جاهزة او معروضة".

وأشارت المحكمة أن المدعي العام في كاليفورنيا كان يريد من وراء اتهامه لصانعة الحلويات أن يجبر كاتي ميلر على استعمال مهاراتها في المخبر من اجل صناعة هذه الكعكة، مع العلم بأن الكعكة كانت ستعرض في حفل زفاف يمنعه دينها."

وأشارت المحكمة ان كاتي ميلر حرة في معتقدها واختياراتها وان اجبارها على تحضير الكعكة يعد مساسا بالمادة الأولى من الدستور الأمريكي.