مفاجأة اليوم الأول للألعاب الأولمبية الشتوية 2018 بيونغ تشانغ

انطلقت المنافسات الرسمية للألعاب الأولمبية الشتوية 2018 في بيونغ تشانغ اليوم الخميس في كوريا الجنوبية كما هو مقرر في المدينة حيث أقيمت مراسم الافتتاح، وتستمر الألعاب حتى 25 شباط/فبراير.

وقد ذاق الثنائي الكندي كيتلين لويس وجون موريس، حاملا الميدالية الذهبية في سباق الكرلينغ، مرارة الهزيمة أما الثنائي النروجي، اليوم الأول للألعاب.

وتمكن الثنائي النروجي كريستين سكاسليان وماغنوس ندرغوتن، من تجاوز الثنائي الكندي بـ 9/6 في اليوم الأول لمنافسات الزوجي المختلط.

وفيما يبدأ الثنائي المختلط أولى منافساته في ألعاب بيونغ تشانغ الأولمبية، حصل كل من لويس وموريس على ذهبيته في سباقات الفردي التقليدية للألعاب. موريس في "فانكوفر" عام 2010، ولويس حازت على ذهبيتها في سوتشي 2014.

يعتبر سباق الكرلينغ للزوجي المختلط هو أحد أربع منافسات جديدة دخلت الألعاب الأولمبية الشتوية 2018 وكانت الأولى في المسابقات الرسمية.

وكانت اللجنة الأولمبية الدولية قد في الأسبوع الماضي أن 13 رياضياً روسياً ومدربين اثنين من بين الذين ألغت محكمة التحكيم الدولية عقوبة الإيقاف مدى الحياة بحقهم، سيكونون مؤهلين للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية 2018 بيونغ تشانغ في كوريا الجنوبية.