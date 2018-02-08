عرض عسكري في كوريا الشمالية مع افتتاح الألعاب الأولمبية في الجنوبية

نظمت كوريا الشمالية استعراضا عسكريا في بيونغ يانغ يوم الخميس، مستعرضة قوتها قبل مضي 24 ساعة على افتتاح الألعاب الأولمبية الشتوية في كوريا الجنوبية.

وتستفيد الدولة التي تعمل على التسلح النووي من تغطية وسائل الإعلام المتواجدة في بيونغ تشانغ، وترسل في نفس الوقت إلى الجنوب، فرقة فنية ومئات من الفتيات المشجعات وأخت الزعيم كيم جونغ أون.

وعلى خلاف العرض السابق في نيسان/أبريل عام 2017، لم يقم التلفزيون الرسمي بنقل الوقائع بثا حيا ومباشرا.

وكانت كوريا الشمالية أعلنت في الشهر الماضي، أنها ستحتفل بالذكرى 70 لتأسيس جيشها في 8 شباط/فبراير من هذا العام، بدلا عن 25 نيسان/أبريل.