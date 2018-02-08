مشغل هاتف يحذر المستخدمين من اتصالات الاحتيال

سجلت هيئة الاتصالات الإلكترونية والرقابة البريدية في جمهورية الكونغو ارتفاعا مفاجئا في عمليات الغش بخصوص المكالمات التي لا يتم الردّ عليها في الحال، والتي انتشرت بشكل لافت للانتباه في العديد من البلدان.

وأشارت هيئة الاتصالات الإلكترونية والرقابة البريدية إلى تسجيل شكل جديد من أشكال "الاحتيال الهاتفي" بشكل مكثف في الأشهر الأخيرة حيث تمّ إطلاق مصطلح "وانجيري" على تلك المكالمات التي يرنّ فيها الهاتف لمرة واحدة فقط دون ترك رسالة صوتية، ممّا يجبر الشخص الذي تمّ الاتصال به على معاودة طلب الرقم الذي اتصل به. و"وانجيري" هو مصطلح ياباني يعني "اتصل واقطع".

وفي هذه الحالة يتلقى الأشخاص اتصالات سرعان ما تنقطع وفي بعض الأحيان يرنّ الهاتف مرة واحدة فقط، ويظهر رقم المتصل، وهو رقم غير معروف بالنسبة لصاحب الهاتف، الذي سرعان ما يدفعه الفضول إلى معاودة الاتصال بالرقم دون دراية بأنّ الرقم الذي اتصل به هو رقم بتقسيط هاتفي، أي أنّ المتصل به يدفع من حساب هاتفه.

طريقة اخرى للنصب في هذا المجال وهي إرسال رسائل نصية للأشخاص والطلب منهم بالاتصال بالرقم المرفق بالرسالة النصية.

وتؤكد هيئة الاتصالات الإلكترونية والرقابة البريدية في جمهورية الكونغو أنّ هناك العديد من الحالات التي يتم رصدها على نحو متزايد، وعند معاودة الاتصال يجد الشخص نفسه يتصل برقم ذي تقسيط وتحاول الجهة المحتالة جعل المكالمة تستمر لأطول وقت ممكن لرفع سعر الفاتورة. وكثيرا ما تحمل الأرقام المتصلة رموز الاتصال الدولية لدول سيشيل أو لاتفيا.

ولحماية مستخدمي الهواتف من عملية الاحتيال هذه أوصت هيئة الاتصالات الإلكترونية والرقابة البريدية في جمهورية الكونغو المشتركين بعدم الردّ أو عدم معاودة الاتصال بالأرقام التي لا يعرفون أصحابها، لأنّ المتصل الذي يعرفك سيعاود الاتصال بك في جميع الحالات وقد يرسل لك رسالة نصية. ودعت الهيئة المشتركين إلى الابلاغ عن الأرقام المشبوهة من خلال وضع ارقام مجانية على مستوى مراكز الاتصال ومنصات الهواتف المشغلة.

وعادة ما تحصل الجهات المحتالة على أرقام الهواتف من الضحايا المحتملين الذين يسجلون أنفسهم وأرقام هواتفهم خلال عمليات التسجيل في التطبيقات والمسابقات عبر شبكة الانترنت