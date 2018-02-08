بيونغ يانغ تستعرض قوتها عشية افتتاح الألعاب الأولمبية الشتوية بسيول

أقامت الخميس كوريا الشمالية استعراضا عسكريا كبيرا في ساحة كيم إيل سونغ بالعاصمة بيونغ يانغ بمناسبة الذكرى السنوية الـ 70 لتأسيس الجيش.

وبحسب وكالة الأنباء الكورية الشمالية فإن أزيد من 50 ألف شخص من بينهم 13 ألفا من الجيش شاركوا في هذا الاستعراض العسكري لإظهار قوة بيونغ يانغ.

نقلت الوكالة عن مصدر في الحكومة الكورية الشمالية قوله إنه تم استخدام مركبات إطلاق الصواريخ المتنقلة التي تحمل صواريخ، أثناء العمليات التجهيزية لإقامة الاستعراض العسكري.

وفي وقت سابق أعلنت كوريا الشمالية أنها حددت يوم 8 فبراير/ شباط عام 1948 كيوم وطني لتأسيس الجيش الشعبي الكوري الشمالي ابتداء من العام الجاري.

وكانت كوريا الشمالية قد حدد يوم 8 فبراير/شباط كيوم وطني لتأسيس الجيش حتى العام 1977، ولكنها في عام 1978 حولت هذه الذكرى إلى يوم 25 أبريل/ نيسان حيث شكل مؤسسها كيم إيل سونغ قوات حرب العصابات ضد اليابان في مثل هذا التاريخ من العام 1932

وأثار حفل استعراض القوة العسكرية من طرف كوريا الشمالية جدلا دوليا كبيرا لأنه يتزامن مع افتتاح دورة الألعاب الأولمبية الشتوية 2018 بكوريا الجنوبية المقرر في التاسع فبراير/شباط الجاري.