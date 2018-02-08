هزات أرضية ارتدادية تضرب تايوان

عشرة قتلى و265 جريحا هي الحصيلة الجديدة لضحايا الزلزال الذي ضرب منطقة قرب مدينة هوا لين السياحية في تايوان. وقد سجل وقوع عشرات الهزت الارتدادية الأرضية، وهو ما أعاق جهود البحث وسط الأنقاض عن ضحايا الزلزال، الذي تسبب في انهيار أربعة مبان. وقال مسؤولون إن حوالي 58 شخصا ما زالوا مفقودين.

ووقعت أكثر من 200 هزة أرضية تابعة إحداها بقوة 5.7 درجة هزت المنطقة في ساعة متأخرة يوم الأربعاء تبعتها هزات أقل شدة في ساعة مبكرة يوم الخميس.

وقالت الحكومة إن توابع بقوة خمس درجات على الأقل يمكن أن تهز الجزيرة على مدى الأسبوعين القادمين. ويعتقد أن معظم المفقودين حوصورا في مبنى سكني من 12 طابقا كان يهتز بزاوية 45 درجة. ونشرت السلطات أكثر من 600 من الجيش و1300 من الشرطة للمساعدة في جهود الانقاذ.

وهوا لين مدينة يقطنها حوالي 100 ألف نسمة، وظهرت آثار الزلزال واضحة على شوارعها وبدت شقوق كبيرة على طرق رئيسية. وكان زلزال قوته 6.1 درجة قد هز منطقة قريبة يوم الأحد.

وراح أكثر من مئة شخص ضحية زلزال في جنوب تايوان عام 2016، ولا يزال بعض سكان الجزيرة يتذكرون بألم زلزالا بلغت قوته 7.6 درجة هز

الجزيرة عام 1999 وأسفر عن مقتل ما يزيد على ألفي شخص.