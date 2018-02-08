بالفيديو: وزير الدفاع القطري يتفقد بالزي العسكري أحد التمارين التعبوية بالقرب من الحدود السعودية

نشرت وزارة الدفاع القطرية على حسابها على تويتر الثلاثاء الماضي، صورا لتفقد خالد بن محمد العطية نائب رئيس مجلس الوزارؤ وزير الدولة لشؤون الدفاع لأحد التمارين العسكرية بمعسكر "جو السلامة"، الوقع أقصى جنوب غرب البلاد، بالقرب من الحدود مع السعودية.
وأظهرت الصور الوزير القطري مرتديا الزي العسكري، على غير ما جرت عليه العادة في ظهوره الإعلامي.
وذكرت وسائل إعلام قطرية أن هذا التمرين يأتي امتدادا لسلسلة التمارين العسكرية الاحترافية التي تساهم في تطوير اللياقة البدنية والكفاءة القتالية لجميع أفراد منتسبي الخدمة الوطنية.
كما أعاد حساب تويتر الرسمي لوزارة الدفاع القطرية نشر فيديو "لمجلة الطلائع الدفاعية" تظهر تفقد العطية للمشاركين في التدريب.
من جانبه، نشر الإعلامي القطري عبد الله الوذين مقطع فيديو قصير لكلمة مقتضبه وجهها العطية للجنود حيث قال : "في تواجدكم لا يستطيع أحد أن يمس سنتيمتر واحد فينا".