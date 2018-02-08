روسيا اخترقت النظام الانتخابي الأميركي

أكدت المسؤولة الأميركية عن حماية الانتخابات الأميركية من عمليات القرصنة أنّ روسيا توغلت بنجاح في سجلات تسجيل الناخبين في العديد من الولايات الأميركية قبل الانتخابات الرئاسة التي جرت في العام 2016.

وأشارت جانيت مانفرا، القائمة بأعمال نائب وكيل وزارة الأمن الداخلي لشؤون الأمن الإلكتروني إلى أنها لا تستطيع الإدلاء بجميع المعلومات علنا نظرا للخطورة التي ينطوي عليها الموضوع، لكنها شددت على استهداف أكثر من عشرين ولاية وتم اختراق النظام الانتخابي فيها بنجاح.

وقال جيه جونسون، الذي شغل منصب سكرتير في مديرية الأمن الوطني أنّ الاختراق الذي قامت به روسيا على مستوى النظام الانتخابي الأميركي في العام 2016 يعتبر دعوة لاستيقاظ أميركا، ويتعيّن على الحكومة الوطنية والحكومات الفيدرالية الحذر واخذ الحيطة لكي تتعرض الديمقراطية الأميركية للهجوم مرة أخرى.

وكانت وزارة الأمن القومي قد أخطرت السلطات المحلية في 21 ولاية بأن قراصنة معلوماتيين على صلة بالكرملين حاولوا اختراق أنظمتها الانتخابية خلال الرئاسيات الأميركية الأخيرة.

ولم تكشف وزارة الأمن القومي عن أسماء الولايات المتضررة لكنها تركت للسلطات الأميركية حرية الإعلان عن الأمر بشكل منفرد. وعلى ما يبدو فولايتي تكساس وكاليفورنيا من بين الولايات التي تمّ اختراق نظامها الانتخابي.

وفي حالة ويسكونسن، أخطرت وزارة الأمن القومي هذه الولاية بأن قراصنة على صلة بالرئاسة الروسية اخترقوا أنظمتها الانتخابية للبحث عن ثغرات بهدف الدخول إلى نظام تسجيل المقترعين. وأشارت الوزارة إلى أنّ محاولات القراصنة لإيجاد ثغرات لم تنجح.

وبالإضافة إلى ويسكونسن، أعلنت ولايات أخرى مثل ألاباما وكولورادو وفلوريدا ومينيسوتا وواشنطن، وسائل الإعلام المحلية بأن وزارة الأمن القومي أخطرتهم بمحاولات القرصنة تلك.

قرصنة روسيا للانتخابات الرئاسية الأميركية أسالت الكثير من الحبر، ما دعا بوزارة العدل الأميركية إلى فتح تحقيق بشأن مزاعم تدخل السلطات الروسية في انتخابات الرئاسة الأميركية الماضية ووجود اتصالات محتملة بين حملة الرئيس دونالد ترامب وموسكو.