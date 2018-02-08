تغريم شاب إسباني 480 يورو بسبب تشبهه بالمسيح

قضت محكمة في جنوب إسبانيا أمس الأربعاء، بتغريم دانيال سيرانو البالغ من العمر 24 عاما مبلغ 480 يورو، بسبب نشره صورة فوتوشوب على موقع إنستغرام، تجعله شبيها بالسيد المسيح.

واعتبرت المحكمة نشر سيرانو لتلك الصورة في إبريل 2017، "انتهاكا للمشاعر الدينية"، حيث قال المدعي العام إنها تعد إزدرداءا وتهكما على الدين.

ونطق القاضي بالحكم الصادر بحق الشاب الإسباني، بعد إقراره بالذنب، وموافقته على دفع الغرامة المالية.

والصورة التي نشرها سيرانو تشبه صورة "صلب المسيح" الموجودة في أحد الكنائس جنوب إسبانيا، والتي طالبت الشاب بإزالة الصورة أكثر من مرة وحين لم تلق آذانا صاغية منه، لجأت إلى المحكمة لمقاضاته.

من جانبه، قال سيرانو إنه أقر بالذنب لتجنب دفع الغرامة الأساسية التي كانت تبلغ 2160 يورو، إلا أنه أشار إلى عدم مقدرته على دفع الغرامة المخففة، حيث بدأ للتو في العمل في أحد حقول حصد الزيتون، ويتوجب عليه العمل لعشر دوامات ليتمكن من دفع تلك الغرامة.

انتهاك لحرية التعبير

مؤسسة "قضاة من أجل الديموقراطية" المدافعة عن الحريات العامة اعتبرت، من جهتها، الحكم الصادر ضد سيرانو تعديا على حرية التعبير، مؤكدة أن الدستور الإسباني وإن كان يحتوي على بنود حول الجرائم الدينية ، إلا أنه يؤمن حرية التعبير.