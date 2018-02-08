رئيس الحكومة المغربية يرد عبر تويتر على صحفي مغربي علق على أزمة تساقط الثلوج

رد سعد الدين العثماني رئيس الحكومة المغربية على الإعلامي المغربي عبد الصمد ناصر بتغريدة على تويتر أكد من خلالها بذل السطات المغربية كل جهدها لمساعدة المواطنين المعزولين في المناطق التي شهدت تساقطا كثيفا للثلوج.

وكان الإعلامي المغربي قد أثار انتباه السلطات المغربية من خلال تغريدة على تويتر قال فيها إن "الظروف القاسية التي يعيشها المغرب بفعل تساقط الثلوج تقتضي تكاتف جميع القوى الحية في الوطن، من سلطة ومحسنين (أفرادا ومؤسسات) ومتطوعين ومنظمات المجتمع المدني وهيئات شبابية حزبية، كل حسب استطاعته وإمكانياته المتاحة وطبعا بتنسيق مع السلطات تجنبا للفوضى والارتجال لإغاثة المنكوبين بشكل عاجل".

مثل هذه الظروف تقتضي تكاتف جميع القوى الحية في الوطن، من سلطة ومحسنين (أفرادا ومؤسسات) ومتطوعين ومنظمات المجتمع المدني وهيئات شبابية حزبية،كل حسب استطاعته وإمكانياته المتاحة وطبعا بتنسيق مع السلطات تجنبا للفوضى والارتجال لإغاثة المنكوبين بشكل عاجل.

وأثارت تغريدة عبد الصمد ناصر تفاعلا كبيرا من طرف المواطنين المغاربة.

وتبادلت الشخصيتان التغريدات عبر تويتر حول الوضع في المغرب ومدى تدخل السلطات لمساعدة المواطنين الذين يقطنون في المناطق المعزولة.

وتواجه المغرب موجة من البرد صاحبه تساقط كميات كبيرة من الثلوج خاصة في منطقة الأطلس الكبير.

وعلى مواقع التواصل الاجتماعي انتشرت عدة مقاطع فيديو تُظهر كميات الثلوج الكبيرة التي تساقطت على عدة مناطق في المغرب، وهذا ما يعتبر نادرا جدا.

أعلنت وزارة التربية المغربية، في بيان الأربعاء عن تعليق الدروس في نحو 900 مؤسسة تعليمية، تقع غالبيتها في القرى تفاديًا للمخاطر الناجمة عن سوء أحوال الطقس. كما تسبب تراكم الثلوج في قطع 39 طريقًا.