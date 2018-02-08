اعتقال ثلاثة أشخاص احتجزوا مائتي مهاجر داخل مزرعة في بريطانيا

داهمت الشرطة البريطانية الخميس، مرزعة للزهور بمدينة كورنوول جنوب غرب البلاد، واعتقلت ثلاثة أشخاص بتهمة احتجاز مائتي مهاجر واستغلال ظروفهم لإجبارهم على العمل بالسخرة دون أجر.
ووصف مسؤولون بريطانيون العملية بأنها أحدى أكبر المداهمات التي تستهدف العبودية الحديثة.
ينتمي أغلب المهاجرين، لبلدان ليتوانيا وبلغاريا ورومانيا، وقامت الشرطة البريطانية بتحويلهم إلى مراكز خيرية لتوفير الدعم المادي والنفسي اللازم لهم.
وتقدر الحكومة البريطانية أعداد الضحايا الذين أجبروا على العمل بالسخرة أو لاستغلال جنسي بأكثر من 13 ألف شخص، لكن مصادر بالشرطة تعتقد أن الرقم الفعلي أكثر من ذلك بكثير.
وأكدت الشرطة البريطانية أنها تعمل حاليا على تكثيف مجهوداتها لمحاربة العبودية الحديثة، حيث قامت بشن أكثر من 500 عملية في هذا الإطار.