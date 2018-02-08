فيديو يفضح حقيقة شعر ترامب ويثير سخرية رواد مواقع التواصل

لا يتواني معارضو الرئيس الأمريكي في انتهاز أي فرصة لانتقاده. فما لبث أن ظهر فيديو لدونالد ترامب وهو يصعد مدرج طائرته الرئاسية وسط رياح شديدة، تطاير على إثرها شعره "الكثيف"، حتى انتشر المقطع المصور في العديد من وسائل الإعلام الأمريكية وشبكات التواصل الاجتماعي.

وفضح المقطع المصور القصير، حقيقة شعر رجل أمريكا الأول، والذي يشتهر بشعر كثيف بلون يميل إلى البرتقالي، حيث أدت الرياح العاصفة إلى تطاير شعر ترامب، كاشفة عن صلع مخفي وراء تسريحة الشعر الكثيفة.

وعادة ما يرتدي ترامب قبعة رياضية فوق رأسه تحمل شعار "لنجعل من أمريكا عظيمة مجددا" أثناء صعوده على مدرج طائرته، إلا أن لسبب ما، لم يرتد الرجل تلك القبعة في ذلك اليوم، ليقع في براثن الانتقادات الساخرة المتربصة به.

وشكل شعر ترامب البالغ من العمر 71 عاما، محورا جانبيا للأحاديث حتى أثناء حملته الانتخابية، حيث كان يتعمد في بعض الأحيان أن يطلب من الجمهور ملامسة شعره حتى يتأكدوا من أنه حقيقي وليس مستعار.

كتاب "نار وغضب" المثير للجدل الذي يتناول حياة الرئيس الأمريكي تناول هو أيضا موضوع شعر ترامب، حيث قالت ابنته إيفانكا إنه يتعمد تسريح شعره بطريقة معينة ليبدو أكثر كثافة مما هو عليه.

تعليقات ساخرة تحت هاشتاج "Hair Gate"

واستخدم رواد التواصل الاجتماعي هاشتاج "Hair Gate" أي "فضيحة الشعر" و "real Donald Trump أو "دونالد ترامب الحقيقي"، للتعليق على الفيديو.

حيث كتب أحد المعلقين : "هذا الفيديو يعكس صورة دونالد ترامب الحقيقي,, فوضوي ودميم ومضر للبيئة"