شاهد.. دفعوا جزاء سيرهم بسرعة داخل مرأب السيارات
اجتازت سيارة كانت تقل شخصين جدار الطابق الثاني من مرآب للسيارات وهوت على الأرض بحسب شريط الفيديو الذي رصدته كاميرات المراقبة.
ويظهر الشريط سيارة بيضاء كانت تسير بسرعة بداخل المرأب لتصطدم وتجتاز جدار الطابق الثاني قبل ان تهوي على الأرض. كما اظهر الشريط امرأة وهي تخرج من داخل السيارة زحفا قبل ان يتوجه عمال المرأب لمساعدة السائق.
وقالت السلطات الصينية إن سائق السيارة والراكبة اصيبوا بجروح طفيفة جراء الحادث.
وذكر سائق السيارة أن الحادث وقع بعد أن انحنى لالتقاط كابل توصيل هاتفه أثناء القيادة.