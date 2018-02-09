المتسابقة السورية المحجبة في نسخة "ذا فويس" الفرنسية تعلن انسحابها

وسط جدل بسبب رسائل تحمل الآخر بالتآمر، غداة اعتداءات نيس وسانتيتيان في فرنسا، قررت المشاركة الفرنسية من أصل سوري منال ابتسام الانسحاب من السباق الذي تبثه قناة "تي أف أن"، والتي أضحى يزعجها على ما يبدو مضمون تلك الرسائل التي نشرتها منال.

وكان السؤال المطروح بالنسبة للقناة: هل ينبغي إقصاء منال ابتسام من السباق، بعد اكتشاف الرسائل التي بثت على أحد مواقع التواصل الاجتماعي.

وكانت القناة الفرنسية تريد أخذ وقت للتفكير، قائلة إن هناك بعدا إنسانيا في هذا الخصوص، وإن القرار لا ينبغي أن يكون متسرعا، ولكن القرار جاء أسرع مما كان متوقعا من المشاركة نفسها منال، عندما أعلنت على صفحة موقعها فيسبوك، باللغتين الفرنسية والإنكليزية أنها غادرت سباق "ذو فويس".

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