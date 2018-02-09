التماس من الفيفا التدخل بخصوص مباريات دوري أبطال آسيا بين الأندية الإيرانية والسعودية

يلتقي رئيس الاتحاد الإيراني لكرة القدم مهدي تاج رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني انفاتينو، لحثه على التدخل، بهدف مسألة اجراء مباريات تجمع الأندية الإيرانية والسعودية، في إطار دوري أبطال آسيا.

وكان التوتر السياسي بين إيران والسعودية أثر في مسألة مكان تنظيم المباراة المقبلة بين نادي الاستقلال الإيراني ونادي الهلال السعودي، إذ أن العلاقات الدبلوماسية بين البلدين مقطوعة، منذ الهجوم على السفارة السعودية في طهران سنة 2016.

وفيما لا تريد السعودية أن تلعب أنديتها في إيران، ترفض إيران اللعب على أرضية ميدان بلد محايد. وخير فريق استقلال الإيراني لقاء ضيفه السعودي في قطر، ليلعب أمام الهلال يوم 20 فبراير، فيما اختار الهلال اللعب على أرضية ملعب كويتي في 16 من ابريل المقبل.

غير أن خيار الفريق الإيراني اصطدم برفض الاتحاد الآسيوي لكرة القدمن الذي أصر على نقل المباراة من قطر إلى سلطنة عمان، دون أن تكون هناك فرصة لإيجاد بديل ثالث، وهو ما لم يرق للجانب الإيراني.