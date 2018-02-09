دليل الطالب العربي الباحث عن منحة للدراسة بأوروبا

يطمح الآلاف من الطلاب وغير الطلاب العرب في فرصة للدراسة بإحدى جامعات أوروبا، إلا ان العائق المادي وتكلفة التقدم والإقامة عادة ما تحول دون تحقيق رغبة الكثيرين منهم.

تقدم يورونيوز لكم دليل إرشاد لأفضل برامج المنح التي توفر للراغبين في الحصول على دعم مالي خلال فترة الدراسة بأوروبا وكيفية التقدم لها.

ألمانيا - DAAD

تشتهر الجامعات الألمانية ببرامج المنح الدراسية التي يقدمها مركز الخدمة الأكاديمية الألمانية للتبادل، إذ يقدم العديد من المنح للراغبين في دراسة الشهادات الجامعية والدراسات العليا كالماجستير والدكتوراه.

ويشترط المركز حصول المتقدم على موافقة للدراسة من إحدى الجامعات الألمانية ثم يتم التقديم على المنحة المالية في مرحلة ثانية. ويوفر المركز مبالغ شهرية تصل إلى 1000 يورو لطلاب الدكتوراه و750 يورو لطلاب الماجستير، بالإضافة لتوفير تأمينات صحية للطلبة وبدلات سفر الطلاب عند زيارتهم لوطنهم الأم خلال فترة الدراسة.

ويمكن لأي متقدم معرفة المزيد عن شروط ومتطلبات التقديم عبر هذا الرابط، إلا أن الميزة في خدمات المركز الألماني هي وجود فروع لمكاتبه بعدة دول عربية كمصر وتونس ولبنان والأردن وفلسطين، إذ يمكن للمتقدم التوجه مباشرة إلى أحد تلك المكاتب التي تحتوي على ممثلين لأبرز الجامعات الألمانية.

بريطانيا - شيفينينغ

تعتبر المنح الدراسية المقدمة لراغبي دراسة الماجستير ببريطانيا من الأكثر شيوعاً ضمن الطلاب العرب بأوروبا. ويقدم برنامج شيفينينغ أكثر من 700 منحة كل عام لطلاب من جميع أنحاء العالم، حيث يقوم المتقدمون بالحصول المسبق على موافقة إحدى الجامعات البريطانية قبل أن يقدم على المنحة المادية للازمة لإعانته طوال فترة الدراسة.

ويحصل الطلاب المختارون للالتحاق بالمنحة على مبلغ يصل إلى 917 جنيه إسترليني شهريا في حالة القبول بجامعات خارج لندن ومبلغ 1134 جنيه في حالة الدراسة بلندن وذلك لتفاوت تكلفة المعيشة بين العاصمة والمدن البريطانية الأخرى.

بالإضافة للموقع الرسمي لبرنامج المنحة، يمكن للراغبين التوجه إلى مقرات القنصليات البريطانية ببلادهم للاطلاع على كافة الشروط المطلوب استيفاؤها ومواعيد التقديم التي عادة ما تكون بين شهري آب/أغسطس وتشرين الثاني/نوفمبر من كل عام.

معهد باريس للدراسات السياسية

يمتاز المعهد بالعديد من برامج المنح الموجهة في بعضها لطلاب عرب، مثل منحة الامتياز الكويتي المقدمة للطلاب القادمين من جميع الدول العربية لدراسة الماجستير.

ويقدم المعهد منح ريني سييدو وإيفل لدراسة الشهادات الجامعية والماجستير خصيصاً للطلبة المتقدمين من دول الجزائر ومصر والأردن وليبيا والمغرب وفلسطين وسوريا وتونس ولبنان.

وتقدم المنح لدراسة تخصصات بعضها باللغة الإنجليزية والبعض الآخر باللغة الفرنسية. كذلك يمكن الحصول على المنحة المالية عبر المعهد للدراسة بجامعات أخرى يُقبل فيها المتقدم في فرنسا أو خارجها.

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منح للدراسة في اسكندنافية

تقدم وزارة الشئون الخارجية السويدية 275 منحة لطلاب الدول النامية الراغبين في دراسة الماجستير بعدد من الجامعات السويدية في 15 تخصصاً.

وتتميز الجامعات السويدية كمثيلاتها في دول اسكندنافيا بتدريس تخصصات وبرامج عديدة باللغة الإنجليزية.

وبالإضافة لتلك المنح الحكومية، تقوم معظم الجامعات بالسويد والنرويج والدنمارك وفنلندا بتقديم عدد أقل من المنح الخاصة بها، تمكن المقبولين من تلقى الدعم المالي من الجامعات مباشرة دون وسيط حكومي أو جهة مانحة أخرى.

المجر – الجامعة الأوروبية المركزية

قد يتفاجأ البعض بمعرفة أن الجامعة الأوروبية المركزية بالمجر تقدم العديد من برامج المنح الدراسية الموجهة إلى طلاب من منطقة الشرق الأوسط والدول العربية بالتحديد، ويتم ذلك عبر التخصصات التي تقدمها مدرسة السياسة العامة بالجامعة.

ما تمتاز به الجامعة الأوروبية المركزية عن غيرها مثلاً بالجامعات الألمانية هو تقديمها لدراسات باللغة الإنجليزية فلا يشترط على الطالب المتقدم إجادة لغة اجنبية أخرى.

وتختلف نسبة تغطية نفقات الطالب باختلاف التخصص الذي يدرسه لكن تتراوح المنح المادية لتغطي من 50% إلى 100% من نفقات الطالب المعيشية أثناء فترة الدراسة.

وتقدم الجامعة منحاً بعينها للمتقدمين من الشرق الأوسط ودول مثل مصر وليبيا والسودان وسوريا.