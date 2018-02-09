الشرطة الصينية تستعمل نظارات تكشف عن المشتبهين بهم

بدأت الشرطة الصينية باستعمال نظارات ذات دقة تكنولوجية عالية، تمكن الاعناصر الأمنية من مراقبة المشتبهين بهم والتعرف عليهم في الأماكن المزدحمة مثل محطات القطار.
ويتنزل استخدام هذه النظارات في إطار الجهود المبذولة في الصين، لبناء نظام للمراقبة الالكترونية، قادر على استعمال بيانات مختلفة لأجهزة المقاييس الحيوية (التي تعرف ببيومترك)، مثل الوجه وبصمات الأصابع وراحة الكف والأقدام.
وأفادت وسائل إعلام صينية أن الشرطة في محافظة زنجتشو أضحى بإمكانها التثبت من هوية الناس خلال دقائق، باستخدام نظارات مجهزة بكاميرات، ومرتبطة بقاعدة بيانات عن طريق هاتف محمول.
فعندما يلاحظ شرطي مشتبها به على بعد خمسة أمتار، فإنه يأخذ له صورة تبين 70% من وجه ذلك المشته به، فتمر الصورة عبر النظام لتمكن الشرطة من الحصول على معلومات، مثل اسم الشخص وجنسه وعنوانه، وربما عنوان النزل الذي يقيم فيه أيضا، والحصول على جرد لاستعماله الحديث للانترنت، وإذا كان مطلوبا في أي قضية ما.
وبفضل هذه النظارة المبتكرة تمكنت الشرطة الصينية من اعتقال سبعة مشتبهين بهم، مورطين في عمليات خطف ونهب، واعتقال 26 آخرين بسبب استعمالهم هويات مزورة.
لكن هذا الاستعمال تثير قلق منظمات حقوقية ترى أن ذلك يمكن أن ينتهك خصوصيات الأفراد.