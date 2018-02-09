عمرو خالد: زوال الكون طبقاً لعلماء الفيزياء يتوافق مع القرآن

قال الداعية الإسلامي عمرو خالد إن ما قاله علماء الفيزياء عن نهاية العالم يتماشى مع ما جاء في القرآن الكريم منذ أكثر من 14 قرناً من الزمان.

وأضاف خالد خلال إحدى حلقات برنامج "بالحرف الواحد" الذي يقدمه على صفحاته بمواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ويوتيوب، أن رؤية علماء الفيزياء كستيفين هوكنغ وجوزيف ليكين وبنيامين ألاناك تطابق آيات القرآن الخاصة بفناء العالم.

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ويعتمد التفسير العلمي لهؤلاء العلماء على نظرية تكتل كل شيء ليتفكك ويعود كما بدأ وهو ما سيحدث عند نهاية الكون بحسب وصف خالد.

وقال خالد: "في سورة التكوير، أقسم القرآن بمجموعات مقرون بها فقدان الكتلة ونهاية العالم لا نراها، تجري وسرعان ما تختفي وتعود إلى مكانها الأصلي كما كانت. قال تعالى (فَلَا أُقْسِمُ بِالْخُنَّسِ* الْجَوَارِ الْكُنَّسِ)".

وأضاف: "وفقاً لما يقوله الفيزيائيون إننا على الحافة بين الاستقرار أو غير الاستقرار، وأن احتمالية انهيار الكون وزواله قائمة وموجودة، فإن هذا ما يخبرنا به القرآن الكريم منذ أكثر من 1400 سنة".