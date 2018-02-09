إندبندنت: اكتشاف مصنع للبيرة أقامه الفراعنة قبل 4 آلاف عام

نشرت جريدة إندبندنت البريطانية الخميس، تقريرا حول اكتشاف علماء آثار أمريكيين مصنعا للبيرة (الجعة) وآخر للخبز أقامه قدماء المصريين قبل نحو 4 آلاف عام.

وذكر التحقيق أن علماء آثار تابعين لجامعة شيكاغو الأمريكية اكتشفوا نهاية عام 2017 مجمع مباني داخل مدينة تل إدفو الأثرية الواقعة على بعد نحو 640 كلم جنوب العاصمة المصرية .

وأرفقت الجريدة تقريرها بشريط مصور أعدته جامعة شيكاغو الأمريكية للمدينة القديمة المكتشفة حديثا.

ويعود عمر المجمع إلى نحو 2400 عام قبل الميلاد، أي ما يتزامن مع عصر بناء الأهرامات بالجيزة.

ويتكون المجمع المكتشف حديثا من عدة مبان طينية يحيطها فضاء شاسع ومنطقة مخصصة للعمل.

وأسفرت عمليات الحفر عن وجود دلائل لصناعة النبيذ والخبز ، بالإضافة إلى صهر النحاس في هذا المجمع الضخم للأعمال، وسط مدينتين مؤهلتين بالسكان.

ووجد العلماء على جدار أحد الأبنية حفرا باللغة الهيروغليفية يحمل اسم أحد أفراد الأسرة الخامسة.

ويؤكد العلماء أن المجمع المكتشف مؤخرا يمثل علامة أولى على أن مدينة إدفو القديمة كانت تعد نقطة انطلاق نحو غزو الصحراء الشرقية وكذلك منطقة البحر الأحمر.