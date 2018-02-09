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مطرب مصري يعتذر للعاهل المغربي عن أغنية مثيرة للجدل

مطرب مصري يعتذر من ملك المغرب بعد توجيه أغنية له استخدم خلالها لفظ أعتبر "غير مناسب"

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مطرب مصري يعتذر للعاهل المغربي عن أغنية مثيرة للجدل

مطرب مصري يعتذر للعاهل المغربي عن أغنية مثيرة للجدل
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نشر المطرب المصري عصام كاريكا الجمعة، شريطا مصورا على صفحته على الفيسبوك، تحت عنوان "اعتذار رسمي من الفنان عصام كاريكا"، قدم فيه اعتذارا للشعب المغربي والملك محمد السادس عن استخدامه لفظ خلال أغنية، أثارت جدل بين المغربيين.

وقال فيها أنه يوجه كلمته إلى الشعب المغربي ولجلالة الملك، مفسرا أنه كان أقدم على عمل فني بحسن نية، إلا أنه فهم بصورة خاطئة.

وأوضح كاريكا أنه قدم أغنية تقول كلماتها "كلنا بنحب الراجل ده، كلنا بنعز الراجل ده، علشان بسيط الراجل ده.."، وأكد المطرب المصري أنه أهدى تلك الأغنية لجلالة الملك المغربي لحبه الشديد له، لكنه "أساء التقدير" على حد وصفه، في استخدام كلمة "الراجل ده" وهي كلمة عامية مصرية تعني هذ الرجل، مؤكدا أنه ما كان يجب أن يستخدم تلك الكلمة في وصف "جلالة الملك".

وكان عدد من مواطني الشعب المغربي قد أعربوا عن استيائهم من استخدام لفظ "الراجل ده" في أغنية موجهة للملك محمد السادس، مثلما فعلت الفنانة رقية ماغي التي وجهت عبر حسابها على إنستغرام رسالة قالت فيها أنه كان على الفنان المصري أن ينتقي الكلمات المناسبة، داعية إياه إلى معرفة من هو الملك محمد السادس وإلى أي سلالة ينتمي قبل أن يستخدم ألفاظ لا تليق به.

المغرب وملك المغرب رقم جدا صعب ورسالتي مختصره للفنان لي غنى على الملك وأمير المؤمنين ويوصفوا في الاغنية ب(الراجل ده) يزعم فيها الترحيب بملكنا.... الفنان كاريكا الشخص لي نعتو الراجل ده يعتبر من سلالة الشرفاء العلويين ممكن غوغل تساعدك مين هو الملك محمد السادس الله ينصروا ويحفظوا ومش اي احد يغني على المغرب او الملك بأي كلمات كانت واحنا نتشرف أكيد بلي يغني على المغرب تبقى بلدو الثانية ولكن المشكل فين المشكل ان الاغنية اصلا ليست على المغرب ولا لملكنا الغالي ??????كانت على رئيس دولة أخرى ونسبها لشخصو وعيب وعار انك تكلم الملك بكلمات كأنك تكلم صديق او زميل ☺️هذا لي تغني عليه ملك المغرب أمير المؤمنين ملكا أبا عن جد وكل احترامي للشعب المصري الشقيق إلا ان الفنان كاريكا لم ينتقي الكلمات المناسبة #الله_الوطن_الملك #الملك_محمد_السادس #المغرب#عاش_الملك

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