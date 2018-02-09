مطرب مصري يعتذر للعاهل المغربي عن أغنية مثيرة للجدل

نشر المطرب المصري عصام كاريكا الجمعة، شريطا مصورا على صفحته على الفيسبوك، تحت عنوان "اعتذار رسمي من الفنان عصام كاريكا"، قدم فيه اعتذارا للشعب المغربي والملك محمد السادس عن استخدامه لفظ خلال أغنية، أثارت جدل بين المغربيين.

وقال فيها أنه يوجه كلمته إلى الشعب المغربي ولجلالة الملك، مفسرا أنه كان أقدم على عمل فني بحسن نية، إلا أنه فهم بصورة خاطئة.

وأوضح كاريكا أنه قدم أغنية تقول كلماتها "كلنا بنحب الراجل ده، كلنا بنعز الراجل ده، علشان بسيط الراجل ده.."، وأكد المطرب المصري أنه أهدى تلك الأغنية لجلالة الملك المغربي لحبه الشديد له، لكنه "أساء التقدير" على حد وصفه، في استخدام كلمة "الراجل ده" وهي كلمة عامية مصرية تعني هذ الرجل، مؤكدا أنه ما كان يجب أن يستخدم تلك الكلمة في وصف "جلالة الملك".

وكان عدد من مواطني الشعب المغربي قد أعربوا عن استيائهم من استخدام لفظ "الراجل ده" في أغنية موجهة للملك محمد السادس، مثلما فعلت الفنانة رقية ماغي التي وجهت عبر حسابها على إنستغرام رسالة قالت فيها أنه كان على الفنان المصري أن ينتقي الكلمات المناسبة، داعية إياه إلى معرفة من هو الملك محمد السادس وإلى أي سلالة ينتمي قبل أن يستخدم ألفاظ لا تليق به.