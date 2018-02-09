فيسبوك يوفر لمستخدميه "زر التصويت السلبي" بدلا من "زر الاستياء"

صممت شركة فيسبوك أخيرا ما يشبه زر علامة تدل على عدم الاعجاب، وذلك بعد سنوات من انطلاق حملة قادها مستعملو الموقع الاجتماعي للشبكة العنكبوتية.

وقد تم اختبار "زر التصويت السلبي" على عدد صغير من مستعملي فيسبوك، ليستخدم فقط للتعليقات. فعندما يتم الضغط عليه يخفي تعليقا، هدفه من وراء ذلك إخفاء تعليق جارح أو تقليص ظهور تعليقات جارحة.

ومن غير الواضح إذا كان كاتب التعليق سيعلم بأن تعليقه سيؤشر عليه سلبا، ولكن الصورة أنجزت، وقد تم نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي مساء أمس الخميس. والمقترح أن يبقى التعليق مفعلا على الموقع، حيث يمكن لأي شخص مشاهدته، باستثناء الشخص الذي "صوت ضده".

وكان كثير المستعملين لفيسبوك من بين ملياري مستعمل للموقع، قادوا حملة سنوات عدة، من أجل إقرار "زر التصويت السلبي" شبيه "بزر الاعجاب"، وهو ما كانت فيسبوك ترفضه دائما.

المسؤولون في فيسبوك متفطنون إلى عدم إثارة حماسة إزاء ما يعتبرونه بديلا "لزر الاعجاب"، إذ قال متحدث باسم فيسبوك: "إننا لسنا بصدد اختبار "زر الاستياء"، وإنما نحن بصدد البحث عن ميزة للناس، حتى يكون هناك رجع لصدى التعليقات على صفحات الموقع العامة.

وكانت فيسبوك تقول دوما إنها لا تريد اعتماد زر يعبر عن الاستياء، حتى لا تشجع على الاتجاه السلبي.