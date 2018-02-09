ألان جيام.. الطاهى اللبناني "المشرد" الذي حاز على نجمة دليل ميشلان

كثيرا ما نسمع بقصص كبيرة قد تكون قريبة إلى الخيال، وكثيرا ما يصادف طريقنا فرصة لا تعوض. هو بالضبط ما حدث للمهاجر اللبناني ألان جيام البالغ من العمر 42 عاما.

ألان اللبناني الذي قدم إلى فرنسا منذ عشرين عاما عاش حياة المهاجر المليئة بالمتاعب بما فيها التشرد في الشوارع الفرنسية بحثا عن الدفئ ولكنه لم ييأس لأن النسخة 2018 من دليل ميشلان السياحي المشهور منحت ألان نجمة الطهو الأولى.

مايكل إليس، المدير الدولي لدليل ميشلان اتصل بألان جيام ليبلغه بخبر منحه نجمة الدليل الأحمر.

حين وصل إلى باريس في سن 24 عاما ذات ربيع العام 1999، كان ألان جيام يحلم بأن يصبح طباخا مشهورا في فرنسا "وصلت إلى باريس في 2 مارس/ آذار 1999، وأمضيت بضعة ليال في الشارع، ولم يكن لدي سوى 200 فرنك في جيبي".

دون تكوين مسبق، دفع واقع الحياة في المهجر ألان للقيام بأشغال مختلفة انطلاقا من عامل بناء وموزع بيتزا وغاسل أطباق في مطعم، لتبدأ المغامرة من هذه المحطة الأخيرة.

" في يوم من الأيام أصيب طاهي المطعم الذي كنت اشتغل به بحادث وكان هناك 14 شخصا بالمطعم، فقررت أن أخذ زمام الأمور".

وخلال عشرين عاما شغل ألان جميع رتب هذه المهنة تمكن العام الماضي من افتتاح مطعمه الخاص في الدائرة 16 الراقية بباريس.

المطعم شهد نجاحا كبيرا منذ افتتاحه وهو الآن في انتظار تعليق "نجمة ميشلان الشهيرة" على المدخل.