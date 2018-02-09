جنون السيلفي يودي بحياة شابة حاولت التقاط صورة مع قطار!

أفادت شرطة العاصمة التايلندية بانكوك الجمعة أن شابة تبلغ من العمر 24 عاما لقت حتفها أثناء محاولتها التقاط صورة سيلفي مع قطار.

وأضافت الشرطة أن الشابة وصديق لها، حاولا التقاط صورة سيلفي مع قطار، حيث وقفا على القضبان ولم يلحظا اقتراب قطار سريع من الاتجاه المعاكس، والذي لم يستطع تفاديهما.

وكان الضحيتان في حالة سكر حين قررا التقاط الصورة القاتلة.

وأصيبت الضحية بجروح خطيرة في ساقها قبل أن تلقى مصرعها لاحقا متأثرة بجراحها بعيد نقلها للمستشفى، بينما أصيب صديقها بجروح قطعية خطيرة، ستؤدي إلى عاهات مستديمة في أنحاء متفرقة من جسده.

حوادث متكررة

يذكر أن حوادث القتل الناتجة عن محاولات التقاط صور سيلفي في أوضاع خطيرة قد تزايدت بصورة ملحوظة في الآونة الاخيرة.

ففي الهند لقى رجل مصرعه في حادث مماثل، حين حاول التقاط صورة سيلفي أثناء مرور قطار مسرع.

وفي أكتوبر من العام 2017، لقي خمسة مراهقين مصرعهم في حادثين منفصلين متشابهين بالعاصمة نيوديلهي.

وأدى مقتل 19 شخصا خلال العام 2016 إلى فرض السلطات الهندية حظرا على التفاط صور السيلفي في مدينة مومباي، حيث تكثر المزارات السياحية وصفت "بالخطيرة".