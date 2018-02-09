الحكومة ترد على دعوة وزير مغربي لعدم إيقاظ الأطفال لأداء صلاة الفجر

"صلاة الفجر موجودة قبل الأحزاب السياسية ولا ترتبط بأي حزب سياسي". هكذا رد الوزير المكلف بالعلاقة مع البرلمان والناطق باسم الحكومة المغربية، مصطفى الخلفي على تصريحات منسوبة لرشيد الطالبي العلمي، وزير الشباب والرياضة الذي ينتمي إلى "حزب التجمع الوطني للأحرار" حين انتقد المخيمات الصيفية التي توقظ الأطفال لأداء صلاة الفجر في المخيمات.

وقال مصطفى الخلفي خلال ندوة صحفية عقب اجتماع المجلس الحكومي انه لم يتم التطرق خلال الاجتماع الحكومي لهذه التصريحات وانه يرغب في التأكد من صحتها أول، بقوله " "لا يمكن أن أعبر عن موقف الحكومة حتى أعود إلى التصريح وإلى الوزير".

وكانت وسائل إعلام مغربية قد تناولت هذه التصريحات ونسبتها إلى وزير الشباب والرياضة، الأربعاء خلال ندوة صحفية بقولها إن رشيد الطالبي العلمي دعا إدارة المخيمات الصيفية في المملكة لعدم إيقاظ الأطفال لصلاة الفجر أو تركهم يجلسون لساعات تحت الشمس لصلاة الجمعة.

وأضافت وسائل الإعلام المحلية أن وزير الشباب والرياضة أشار كذلك إلى ان الصلاة يجب أن تكون في مكان مغطى، وأن الليل مخصص لنوم الأطفال.

كما نسبت ذات المصادر جملة من الإجراءات يكون قد كشف عنها المسؤول عن قطاع الشباب والرياضة في المغرب من بينها قرارات صارمة ستنظم برامج المخيمات الصيفية بداية من الموسم المقبل. و

هذا وتداوم زارة الشباب والرياضة في البلاد بالتعاون مع بعض الجمعيات غير الحكومية على تنظيم مخيمات صيفية لحوالي 200 ألف طفل سنويا.

ويثار هذا الجدل بعد أيام قليلة من الانتقادات التي وجهها عبد الإله بنكيران رئيس الحكومة السابق لعزيز أخنوش وزير الزراعة بشأن ما وصفه "بزواج المال والسلطة" بعد الدور السياسي الذي بات يلعبه أخنوش في المغرب.