شابة تطالب شرطة نيويورك بتعويض 5 ملايين دولار بعد ضربها بمسدس صاعق أثناء حملها

انتشر العام الماضي فيديو يظهر فيه اعتداء شرطة نيويورك بمسدس صاعق على سيدة حامل، ما أحدث ضجة وتنديدا واسعا حينها.

بالرغم من أن أحداث تلك الواقعة تعود إلى فبراير من العام الماضي، إلا أنه عاد إلى الواجهة من جديد هذه الأيام بعد أن أجرت وكالة رويترز للأنباء حوارا مع بطلة تلك الحادثة السيدة ديلان روزاريو والتي وضعت طفلتها في يونيو الماضي.

وتبدأ روزاريو حكايتها بالإشارة إلى حدوث رعشة عند طفلتها بعد بلوغها الشهر الثاني من عمرها، ما جعلها تهرع إلى المستشفى لمعرفة ما تتعرض له صغيرتها.

وتتابع روزاريو أن ابنتها الرضيعة بدأت تصاب بحالات سعال حاد قبل أن تصاب برعشة و تتوقف عن التنفس تماما للحظات.

وتعتقد روزاريو أن ما تتعرض له طفلتها ربما يعود إلى صعقها بالمسدس خلال فترة الحمل.

وكانت روزاريو قد تعرضت لصعق بالمسدس من قبل شرطة نيويورك حين تدخلت الشرطة لإنهاء شجار بين صديق روزاريو وصديق أختها.

وأظهر الفيديو الشابة التي كانت تبلغ حينها 17 عاما، وهي تستنجد برجال الشرطة أن يتوقفوا صارخة " إني حامل في الشهر الرابع".

وتتذكر روزاريو تلك الحادثة وتقول شعرت خلالها بأن جسدي يخترق و يتم طعني في نفس الوقت.

وفتحت شرطة نيويورك تحقيقا في الحادث بعد انتشار الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدة أن الشابة هي التي بادرت بضرب أحد رجال الشرطة ما جعله يرد باستخدام الصاعق.

المطالبة بتعويض مادي

ويقول سكوت رينيكي، محامي روزاريو إنه يعتزم رفع قضية على شرطة نيويورك لمطالبتها بتعويض قدره 5 ملايين دولار.

يذكر أن الشركة المصنعة للمسدس الصاعق وهي شركة "آكسون" قد أدرجت قائمة تضم الأشخاص المعرضين للخطر جراء استخدام هذا المسدس من بينهم النساء الحوامل والأطفال الصغار ومرضى القلب.

من جانبها، تقول وكالة رويترز إن الشرطة الأمريكية استخدمت على الأقل ألف مرة هذه الجهاز الصاعق ضد أشخاص معرضين للخطر.