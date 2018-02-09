الوفد النرويجي المشارك في أولمبياد بيونغ شانغ يتلقي 15 ألف بيضة بالخطأ

تفاجأ القائمون على تأطير منتخب النرويج المشارك في الألعاب الأولمبية الشتوية المقامة ببيونغ شانغ في كوريا الجنوبية بتلقي 15 ألف بيضة عوض 1500 بيضة تم طلبها.
وقال طباخو المنتخب النرويجي ان مفاجأتهم كانت كبيرة عندما شاهدوا الشاحنة التي كانت محملة بكميات مذهلة من البيض وتم إنزالها في المنتجع الذي يقيم فيه المنتخب.
وقال رئيس الطباخين ستال يوهانسن “تلقينا شاحنة مملوءة بالبيض" وأضاف "لقد فوجئنا جداً عندما دخلوا وهم يحملون البيض، كان ذلك مذهلاً".
ويضم الوفد النرويجي 121 شخصا وبفضل طلبية "15 ألف" ستكون حصة كل واحد 124 بيضة على امتداد دورة الألعاب الأولمبية.
وأوضح رئيس الوفد تور اوفريبو "ورد خطأ في الكلبية حيث تم إضافة صفر بالخطأ عند الطلب" وأشار كذلك على ان الوفد سيحاول استهلاك الـ 15 ألف بيضة أو إعادة بيعها في حالة تعذر استخدام كل الكمية.