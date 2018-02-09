يصعب الوصول إليه: بوتين لا يمتلك هاتفاً ذكيا

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إنه لا يستخدم هاتفاً ذكياً أو حتى هاتفاً جوالاً.
وصرح بوتين بذلك أثناء حضوره للقاء بمجلس العلوم والتعليم الروسي، حيث قاطع حديث أحد المسؤولين الذين قالوا إن جميع الروس يستخدمون هواتف ذكية.
ووجه بوتين حديثه للمسؤول قائلاً: "أنت تقول إن الجميع لديه هواتف ذكية، ولكنني ليس لدي هاتف ذكي ولا أنت أيضاً".
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وعُرِف عن بوتين تفضيله للأساليب التقليدية في الاتصال، كما أنه لا يملك حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي.
ولطالما ظهر بوتين بمظهر الشخص القوي الغامض الذي يصعب الوصول إليه أو معرفة تفاصيل حياته الشخصية.