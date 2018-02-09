بعد تحديها السلطات كشف هويتها.. الشرطة السعودية تنجح في إلقاء القبض على شابة بتهمة "المجاهرة بالمعصية"

بعد أكثر من ثلاثة أسابيع من البحث، تمكنت الشرطة السعودية، بحسب عدة مواقع إخبارية سعودية، من إلقاء القبض على شابة تدعي لمياء القرني، بتهمة المجاهرة بالمعصية.
وكانت الشابة التي أثارت رواد مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية منذ 24 من يناير الماضي، قد نشرت على حسابها على تطبيق "سناب شات"، صورا تتنافى مع المملكة المحافظة، مثل شرب الخمر والمقاطع الجريئة التي تصل إلى حد الإباحية.
وتحدت لمياء السلطات السعودية من أن تتمكن من كشف هويتها، حيث كانت تحرص على إخفاء وجهها في الفيديوهات التي تقوم بنشرها.
وتؤكد الشابة على حسابها على سناب شات إن الغرض من نشرها لتلك الفيديوهات هو إثبات أنها حرة فيما تنشره على حسابها الخاص، قائلة إنها لم تجبر أحد على مشاهدة تلك المقاطع.
وتفاعل عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي السعوديين على هاشتاج "لمياء القرني تجاهر بالمعصية"، لاستنكار ما تقوم به الفتاة من أفعال تتنافى مع الآداب العامة.