مجسم لبطاقة هوية الأمير نايف بن عبد العزيز يتوسط أحد معارض مهرجان الجنادرية

نشرت عدة مواقع إخبارية سعودية الخميس صورا لمجسم بارز لبطاقة هوية الأمير نايف بن عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود والذي توفي عام 2012.
وتوسط المجسم الضخم إحدى قاعات المهرجان الوطني للتراث والثقافة " الجنادرية" في دورته الثانية والثلاثين والذي تنظمه وزارة الحرس الوطني بالحنادرية.
وأظهرت صورة بطاقة الهوية تاريخ ميلاد الأمير الراحل والذي وافق 1/7/1353 الموافق 9 أكتوبر 1934.
يذكر أن الأحوال المدنية السعودية تستعرض العديد من المعلومات التاريخية خلال مشاركتها في مهرجان الجنادرية مثل عرض مراحل تسلسل الوثائق الثبوتية وآلية أرشفة بيانات المواطنين وغيرها من الوثائق التاريخية التي بحوذتها.