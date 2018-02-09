زي موحد من تصميم "أرماني" لطلاب مدرسة ابتدائية في طوكيو

تعرضت مدرسة حكومية ابتدائية بوسط طوكيو لانتقادات واسعة بعد اختيارها لزي موحد لتلاميذها من تصميم بيت الأزياء الإيطالي الشهير جورجيو أرماني.
وأرسل مدير مدرسة تايميي الابتدائية رسالة إلى أولياء أمور التلاميذ شرح فيها أن المدرسة ستقوم بتغيير زيها ليعكس بشكل أفضل مكانتها كعلم بحي جينزا الراقي في طوكيو.
ويضاهي حي جينزا أحياء عالمية شهيرة كمنطقتي الشانزيليزيه في باريس وسوهو في لندن، كما تعتبر مدرسة تايميي إحدى أعرق المدارس اليابانية حيث تأسست عام 1878.
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وقالت إحدى أمهات التلاميذ بالمدرسة: "لقد تفاجأت من الرسالة وتعجبت لماذا اختارت المدرسة مثل تلك الملابس الفاخرة لتلاميذ في الصف الابتدائي".
وأضافت: "يقلقني أن يترسخ في أذهان الأطفال مبدأ خاطئاً مفاده أن ما هو غال جيد وما هو رخيص سيء".
وقال وزير التعليم الياباني، يوشيماسا هياشي، إنه توجب على مسؤولي المدرسة مناقشة الأمر مع أولياء أمور التلاميذ قبل اختيار الزي الجديد.